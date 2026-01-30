В Астане состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства туризма и спорта Республики Казахстан под председательством министра Ербола Мырзабосынова. На встрече подвели итоги работы в сферах спорта, туризма, игорного бизнеса и регулирования лотерей за 2025 год, а также обозначили приоритеты на 2026 год, передаёт BAQ.KZ.

С основным докладом выступил вице-министр Серик Жарасбаев, который отметил устойчивый рост туристической отрасли. По его словам, за девять месяцев 2025 года Казахстан посетили 15,7 млн иностранных туристов, а число внутренних туристов достигло 6,7 млн человек, увеличившись на 741,3 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы объектов размещения составили 268 млрд тенге, а объем инвестиций в туризм достиг 1,254 трлн тенге, показав рост на 32%. В числе приоритетных направлений остаются Алматинский горный кластер, Щучинско-Боровская курортная зона и туристский регион Мангистау. В Боровом уже введены в эксплуатацию велодорожки, смотровые площадки и автостоянки, а в Мангистау планируется развитие инфраструктуры и повышение доступности природных достопримечательностей.

Также на заседании подвели итоги работы в сфере спорта. В 2025 году 8,5 млн казахстанцев (44,5% населения) систематически занимались физической культурой и спортом. В стране введено в эксплуатацию 147 спортивных объектов, большинство из которых расположены в сельской местности. К 2029 году долю занимающихся спортом планируется увеличить до 50%.

Кроме того, были озвучены планы участия сборной Казахстана в XXV зимних Олимпийских играх и XIV Паралимпийских играх 2026 года в Италии, где страну представят 36 олимпийцев и 7 паралимпийцев.

Отдельное внимание уделили изменениям в законодательстве в сфере игорного бизнеса, направленным на усиление защиты прав граждан и регулирование отрасли.