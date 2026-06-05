В Казахстане число очагов опасных заболеваний животных снизилось на 53%

В Казахстане сокращается количество очагов особо опасных заболеваний животных. Об этом сообщил Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным министерства, благодаря принимаемым мерам Казахстан официально получил статус единственной страны в Центральной и Восточной Азии, свободной от ящура. Это позволяет повысить экспортный потенциал отечественной животноводческой продукции.

"По итогам 2025 года число очагов особо опасных заболеваний снизилось на 53% по сравнению с 2023 годом", – говорится в ответе министерства.

За последние два года местные исполнительные органы построили около 600 ветеринарных объектов на сумму 9,1 млрд тенге. В Северо-Казахстанской области введено в эксплуатацию 95 объектов, в том числе 39 ветеринарных пунктов и 56 скотомогильников.

По данным Министерства сельского хозяйства, в этом году был принят комплексный план развития ветеринарной сферы. Документ предусматривает системную модернизацию отрасли, улучшение материально-технической базы ветеринарных служб, закупку специализированного автотранспорта, внедрение современных цифровых решений, ежедневный ветеринарный контроль на торговых объектах, а также повышение статуса и заработной платы ветеринаров.

"Продолжается дополнительное оснащение государственных ветеринарных лабораторий. В этом году планируется закупить 54 единицы оборудования на сумму 5,5 млрд тенге. Также прорабатывается вопрос льготного финансирования строительства пунктов убоя скота с первичной переработкой для повышения прослеживаемости продукции", – сообщило министерство.

В рамках дорожной карты по развитию сети убойных объектов предусмотрено предоставление льготных кредитов сроком до 10 лет под 2,5% годовых, а также сокращение минимального перечня необходимого оборудования.

Однако, несмотря на принимаемые меры, в ряде регионов плановые показатели не выполнены.

За последние три года в Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областях не достигнуты плановые показатели по строительству убойных пунктов. Это напрямую влияет на обеспечение продовольственной безопасности страны, говорится в ответе ведомства.

В этом году на вакцинацию сельскохозяйственных животных против 22 особо опасных заболеваний предусмотрено 19,8 млрд тенге. Необходимый объём вакцин на первое полугодие был предоставлен из республиканского резерва.

Министерство подчеркнуло, что акиматы регионов должны обеспечить 100% вакцинацию и идентификацию сельскохозяйственных животных для поддержания стабильной эпизоотической ситуации.

Кроме того, в рамках трансфертов общего характера из республиканского бюджета на развитие инфраструктуры выделено 66,2 млрд тенге. На 2026–2027 годы регионам доведены соответствующие индикаторы по строительству ветеринарных объектов.

За счёт этих средств планируется строительство и приобретение 2 399 ветеринарных объектов, включая 1 278 ветеринарных пунктов, 72 ветеринарные станции и 1 049 скотомогильников.

Северо-Казахстанской области выделено 3,4 млрд тенге. На эти средства планируется построить 2 ветеринарные станции и 114 ветеринарных пунктов.

По данным министерства, в стране насчитывается 2 431 скотомогильник. Из них 783 — типовые, 1 648 — простые. В 2026 году планируется строительство 285 скотомогильников на сумму 6,9 млрд тенге для утилизации биологических отходов и снижения риска незаконного захоронения животных.

По данным Министерства сельского хозяйства, в последние годы количество неблагополучных пунктов и уровень выявляемости заболеваний среди сельскохозяйственных животных постепенно снижаются. Это свидетельствует об эффективности принимаемых мер.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Азат Султанов отвечал на вопрос о текущей эпидемиологической ситуации по ящуру в Казахстане.