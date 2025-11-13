В 2025 году в Казахстане зарегистрировано около 20 тысяч случаев отказа от вакцинации, что почти в 4 раза превышает показатель 2017 года, когда отказались около 5,3 тысячи человек. Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК Сархат Бейсенова, передает BAQ.KZ.

По её словам, рост числа отказов отражает общемировую тенденцию и охватывает все виды вакцинации. При этом случаев отказа от прививок против гриппа среди групп риска не зафиксировано.

Для защиты населения от гриппа за счёт республиканского бюджета в этом году было закуплено 2,1 миллиона доз вакцины. Уже привились 1 919 417 человек.