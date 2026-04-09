В Казахстане увеличилось количество субъектов социального предпринимательства. По итогам первого квартала 2026 года их число достигло 1 577, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства национальной экономики, только за первые три месяца текущего года в официальный реестр было включено 146 новых участников.

Для сравнения, по итогам 2025 года в стране насчитывалось 1 431 социальное предприятие, что свидетельствует о стабильном росте сектора.

«За отчетный период в Реестр включено 146 новых субъектов социального предпринимательства», - сообщили в ведомстве.

Компании, включенные в реестр, могут рассчитывать на различные меры государственной поддержки. Речь идет о субсидировании процентных ставок, гарантиях по кредитам и предоставлении грантов.

Социальное предпринимательство в Казахстане было закреплено на законодательном уровне в 2021 году. Оно направлено на решение общественно значимых задач, включая создание рабочих мест для людей с инвалидностью и представителей социально уязвимых групп.

«Социальное предпринимательство - это деятельность, ориентированная на решение социальных проблем граждан и общества», - отметили в министерстве.

Формирование реестра осуществляется при участии местных исполнительных органов и специальных комиссий, которые рассматривают заявки и принимают решения о включении бизнеса в список.

Отмечается, что развитие этого направления рассматривается как один из инструментов поддержки занятости и социальной устойчивости в стране.

