В Казахстане число социальных предпринимателей выросло до 1 577
В Казахстане продолжает расти число социальных предпринимателей. По итогам первого квартала 2026 года их количество достигло 1 577.
В Казахстане увеличилось количество субъектов социального предпринимательства. По итогам первого квартала 2026 года их число достигло 1 577, передает BAQ.KZ.
По данным Министерства национальной экономики, только за первые три месяца текущего года в официальный реестр было включено 146 новых участников.
Для сравнения, по итогам 2025 года в стране насчитывалось 1 431 социальное предприятие, что свидетельствует о стабильном росте сектора.
«За отчетный период в Реестр включено 146 новых субъектов социального предпринимательства», - сообщили в ведомстве.
Компании, включенные в реестр, могут рассчитывать на различные меры государственной поддержки. Речь идет о субсидировании процентных ставок, гарантиях по кредитам и предоставлении грантов.
Социальное предпринимательство в Казахстане было закреплено на законодательном уровне в 2021 году. Оно направлено на решение общественно значимых задач, включая создание рабочих мест для людей с инвалидностью и представителей социально уязвимых групп.
«Социальное предпринимательство - это деятельность, ориентированная на решение социальных проблем граждан и общества», - отметили в министерстве.
Формирование реестра осуществляется при участии местных исполнительных органов и специальных комиссий, которые рассматривают заявки и принимают решения о включении бизнеса в список.
Отмечается, что развитие этого направления рассматривается как один из инструментов поддержки занятости и социальной устойчивости в стране.
