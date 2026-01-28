В 2025 году в Казахстане в три раза выросло количество органных доноров – с 6 до 18, а число выполненных трансплантаций увеличилось в 2,4 раза – с 23 до 68 операций, передает BAQ.KZ.

По информации Минздрава страны, отмечается положительная динамика волеизъявлений граждан, размещенных на портале eGov.kz.

– Общее количество заявлений выросло на 38%, при этом число согласий на посмертное донорство увеличилось на 70%, а отказов — на 26%, что свидетельствует о росте информированности населения по данному вопросу. Вместе с тем, в листе ожидания трансплантации в настоящее время состоят 4 506 пациентов, включая 123 ребенка. В этой связи продолжается активная информационно-разъяснительная работа с населением, – сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

В ведомстве подчеркивают, что в Казахстане для развития трансплантологии сформирована институциональная и кадровая база. С 1 января 2026 года в стране расширен перечень услуг по трансплантации, включая кератопластику и аутологичную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Согласно Закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ОСМС и оказания медицинских услуг" от 14 июля 2025 года, данные виды медицинской помощи теперь могут оказываться не только в государственных, но и в частных медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию.

В рамках развития отрасли пересмотрены стандарты организации медицинской помощи, а также правила и условия изъятия, заготовки, хранения, консервации и трансплантации органов, тканей и клеток.