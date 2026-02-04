В Казахстане декрет неработающих отцов будут учитывать при расчёте пенсии
В Казахстане время фактического ухода за малолетними детьми будет засчитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту, передает BAQ.KZ.
Соответствующие изменения предусмотрены в рамках принятого закона и вносятся в Социальный кодекс во исполнение нормативного постановления Конституционного суда.
Норма направлена на устранение правового пробела и обеспечение равных пенсионных прав для родителей независимо от пола, если они осуществляли уход за детьми и при этом не состояли в трудовых отношениях.
Кроме того, по инициативе депутатов вводится запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя в отношении одиноких родителей вне зависимости от пола. В этой связи в законодательстве термин "одинокие матери" заменяется на более универсальное понятие - "одинокий родитель".
Также расширяются полномочия маслихатов. Теперь они будут разрабатывать и утверждать правила присвоения звания "Почётный гражданин области, города или района" на основе типовых положений.
