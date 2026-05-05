В Казахстане для аккуратных водителей введут скидки на страховые полисы

АРРФР разработало проект поправок в систему обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС). Документ меняет методику расчёта страховой премии и систему «бонус-малус».

Средний размер премии вырастет с 23 870 до 28 130 тенге, за счёт актуализации коэффициентов «бонус-малус» для классов с 4 по 13. По обоснованию регулятора, корректировка необходима для финансовой устойчивости системы и обеспечения своевременных выплат пострадавшим в ДТП.

Одновременно максимальная стоимость полиса снижается на 30% за счёт исключения классов «М1» и «М2», на которые приходится менее 0,001% страхователей.

Страховые организации получат право корректировать коэффициент «бонус-малус» в пределах ±10% на основе данных Единой страховой базы данных (ЕСБД) в виде скидки или надбавки в зависимости от индивидуального профиля риска водителя.

Для физических лиц, непрерывно находящихся в 13-м классе более 5 лет, предусматривается возможность применения скидки ниже 90% от установленного коэффициента.

Также пересматривается методика расчёта региональных поправочных коэффициентов: она будет учитывать актуальные данные по убыточности, соотношению страховых выплат и заработанных премий. Устанавливается единый срок утверждения поправочных коэффициентов, таргетируемой убыточности и фактора достоверности.

По заявлению АРРФР, изменения направлены на снижение убыточности системы ОГПО ВТС, повышение гибкости тарифов и распределение стоимости страхования в зависимости от поведения водителя.