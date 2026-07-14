В Казахстане для полива уже использовали 5,9 млрд кубометров воды

Министр водных ресурсов и ирригации

Нуржан Нуржигитов провел рабочее совещание, на котором обсудили прохождение вегетационного периода и обеспечение аграриев поливной водой.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Казахстане для орошения использовано 5,9 млрд кубометров воды. Поливом охвачено 701 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

Всего в текущем вегетационном сезоне планируется направить на орошение около 11 млрд кубометров воды. Это позволит обеспечить полив 1,2 млн гектаров посевных площадей.

С начала сезона с фермерами заключено 35 309 договоров на подачу поливной воды. Из них 26 585 оформлены через биллинговую систему, разработанную Министерством водных ресурсов и ирригации, с РГП "Казводхоз".

Наибольший объем работ приходится на южные регионы страны – Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую области и область Жетысу. Здесь заключено 33 645 договоров на орошение 829 тыс. гектаров земель. Из них 77,7 тыс. гектаров занимают рисовые поля.

По предварительной информации, в южных регионах уже использовано 5,8 млрд кубометров воды и полито 585 тыс. гектаров орошаемых земель. В том числе полностью обеспечены водой все 77,7 тыс. гектаров рисовых посевов.

Как отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, еще в прошлом году в южных регионах были проведены выездные совещания по подготовке к нынешнему поливному сезону. Тогда местным властям и аграриям напомнили о необходимости соблюдать лимиты водопотребления, сокращать площади под влаголюбивыми культурами, диверсифицировать посевы и активнее внедрять водосберегающие технологии.

По словам министра, в регионах созданы специальные рабочие группы, которые следят за соблюдением установленных требований и проводят разъяснительную работу с сельхозпроизводителями.