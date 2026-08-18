В Казахстане до конца 2029 года построят 60 объектов придорожного сервиса

В Казахстане планируют расширить сеть современного придорожного сервиса. До конца 2029 года в стране должны построить 60 объектов, где автомобилисты смогут заправиться, зарядить электромобиль, поесть, отдохнуть или остановиться на ночь, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство транспорта.

Инвестиционный проект реализует ТОО «PetroRetail» при сопровождении Министерства транспорта и местных исполнительных органов.

Проект предусматривает создание не просто автозаправочных комплексов, а полноценных дорожных сервисных зон. В них планируется разместить автозаправочные и электрозарядные станции, кафе, магазины, TIR-парковки и гостиницы.

В Минтрансе отмечают, что развитие такой инфраструктуры должно сделать поездки по стране комфортнее для водителей и пассажиров, а также поддержать туристическую отрасль в регионах. При этом гостиницы планируют строить не только вдоль крупных автомобильных маршрутов, но и в городах, центрах деловой активности и туристических локациях.

Шесть гостиниц уже работают

На сегодняшний день в рамках проекта завершено строительство и введено в эксплуатацию шесть гостиничных объектов.

Первые из них открылись в 2025 году. Гостиница в Меркенском районе Жамбылской области начала работу 17 сентября, еще один объект в Аральске Кызылординской области – 25 ноября.

Последний на данный момент отель открылся 15 июня 2026 года в Каркаралы Карагандинской области.

Строительство оставшихся объектов будет идти поэтапно до конца 2029 года. При выборе мест планируется учитывать интенсивность транспортных потоков, туристический потенциал и социально-экономическое значение территорий.