Доходы республиканского бюджета за девять месяцев 2025 года увеличились на 1,4 трлн тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной прирост обеспечили НДС, налог на прибыль и таможенные поступления от нефти, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

По данным аналитиков, всего за январь–сентябрь Казахстан собрал 19,1 трлн тенге налогов – это на 15,5% больше, чем годом ранее. Экономисты объясняют такой прирост сочетанием нескольких факторов: ускорением экономической активности, увеличением внутреннего потребления, ростом средней заработной платы, расширением занятости, более слабым курсом тенге и улучшением налогового администрирования.

"Рост НДС и налога на прибыль показывает оживление экономики и активности бизнеса", – отметили в АФК.

Наибольший прирост пришёлся на республиканский бюджет – плюс 1,8 трлн тенге. Самые крупные поступления дали НДС и корпоративный подоходный налог, а также пошлины на нефть, так как добыча за год выросла до 75,7 млн тонн.

Муниципальные бюджеты также усилили позиции: их доходы выросли на 915 млрд тенге благодаря увеличению ИПН, соцналога и акцизов, что связано с ростом зарплат, расширением занятости и увеличением числа субъектов МСБ.

В Нацфонде, напротив, поступления снизились на 5% или 153 млрд тенге. Причина – падение мировых цен на нефть. При этом активы фонда всё же выросли и достигли $62,7 млрд, но исключительно благодаря высокому инвестиционному доходу, который за девять месяцев составил около $6,5 млрд.

"Почти все налоговые поступления в Нацфонд упали, что снова показывает его зависимость от внешней конъюнктуры", – отметили аналитики.

Расходы бюджета продолжили расти и опережают доходы. Расходы республиканского бюджета увеличились на 1,3 трлн тенге, муниципальных – на 1,6 трлн тенге. Больше всего средств ушло на социальную помощь, трансферты, обслуживание долга, образование и ЖКХ.

В итоге расходы превысили доходы на 5,8 трлн тенге, и государству пришлось активно занимать: за девять месяцев привлечено 6,5 трлн тенге новых займов, что составляет 75% годового плана. До конца года потребуется ещё около 2,2 трлн тенге заимствований.

За отчётный период в республиканский бюджет перечислено 4,2 трлн тенге трансфертов из Нацфонда, что составляет 80% годового плана. На декабрь остаётся около ₸364 млрд неиспользованных средств.

В АФК напоминают, что в 2026 году планируется почти вдвое сократить трансферты – до 2,8 трлн тенге. По оценке экспертов, это указывает на переход к более устойчивой бюджетной политике.