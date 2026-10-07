В Казахстане доля ВИЭ с начала года выросла с 7% до 8,5%
В Казахстане продолжается рост выработки электроэнергии из возобновляемых источников.
7 Октября 2026, 08:09
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7 Октября 2026, 08:097 Октября 2026, 08:09
348Фото: Минэнерго РК
По итогам 3 кварталов 2026 года в Казахстане выработка электроэнергии объектами возобновляемых источников энергии составила 7,8 млрд. кВт·ч. Это выше на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Основной объем пришелся на ветровые электростанции — 4,9 млрд. кВт·ч. Солнечные электростанции произвели 1,9 млрд. кВт·ч, малые ГЭС — 993 млн кВт·ч.
Доля ВИЭ в общем объеме выработки электроэнергии достигла 8,5%. По итогам первого полугодия данный показатель составляла 8,08%.
При этом установленная мощность объектов ВИЭ в стране достигла 3,7 ГВт. В структуре установленной мощности на ветровые электростанции приходится 2 ГВт, солнечные — 1,3 ГВт, малые ГЭС — 313 МВт.
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