Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что в стране начали применять беспилотники для контроля за дорожным движением. За несколько месяцев их работы выявлено 3,6 тысячи нарушений правил дорожного движения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Среди них – тысяча случаев выезда на встречную полосу и около 300 фактов опасного обгона.

"Мы только начали эту работу. Первые дроны запустили в Туркестанской области, где они работают уже сравнительно давно. В остальных мы расширяем. У нас не все области ещё работают с дронами. У нас недостаточное оснащение: условно говоря, это один-два дрона работают в области. Запускаем на самых аварийных участках трассы. Он выявляет сверху, хорошо видно всё. Выявляет выезд, допустим, правила обгона, встречка, сплошная и всё остальное. 3,6 тысяч – это грубые нарушения, которые напрямую влияют на безопасность граждан", – отметил Лепеха.

По его словам, эффект от применения беспилотников заметен уже сейчас. Там, где дроны фиксируют нарушения, количество случаев выезда на встречную полосу и других опасных маневров снижается.

Министерство намерено расширить использование этой практики на все области и увеличить число трасс, находящихся под контролем.