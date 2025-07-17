Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев на брифинге в СЦК 17 июля рассказал о ключевых инициативах и подходах в сфере экологического воспитания, цифровизации и обращения с отходами, передает BAQ.KZ.

"Наша задача — изменить отношение каждого гражданина, особенно молодежи, к природе. Экологическая ответственность должна стать не обязанностью, а привычкой", — подчеркнул вице-министр.

С апреля по май Министерство экологии совместно с акиматом Астаны провело конкурс сочинений среди старшеклассников. Тема — "Какой вклад я внесу в улучшение экологии Казахстана?"

Результаты конкурса продемонстрировали: школьники не только осведомлены, но и глубоко вовлечены в решение экологических проблем. В сочинениях поднимались темы загрязнения, изменения климата и раздельного сбора отходов.

Кроме того, в 2025 году более 12 тысяч школьников из 236 школ посадили 36 тысяч семян деревьев, учась на практике ценить природу и понимать, сколько усилий требует её восстановление.

С помощью Telegram-бота @TazaQazBot любой казахстанец может сообщить о проблемах в сфере экологии и благоустройства.

С начала запуска поступило 22 тысячи заявок, из которых более 21 тысячи уже решены. Больше всего сообщений касаются уборки территорий, вывоза мусора и состояния улиц.

"Такое внушительное количество обращений чётко демонстрирует, что население неравнодушно и активно участвует в создании чистого и комфортного Казахстана. Это подтверждает, что инициатива "Таза Қазақстан" нашла живой отклик, и граждане готовы брать на себя ответственность за состояние окружающей среды.", — отметил Ошурбаев.

В стране ежегодно образуется свыше 4,5 млн тонн коммунальных отходов, при этом перерабатывается лишь около 26%.

Для повышения этого показателя развивается инфраструктура:

Более 100 фандоматов для сбора пластика и алюминия уже установлены в Астане, Алматы, Актобе и Усть-Каменогорске.

До конца августа в 129 школах Астаны и Жезказгана появится более 1000 экобоксов для раздельного сбора отходов.

Эти меры направлены на снижение нагрузки на полигоны и формирование культуры ответственного потребления.