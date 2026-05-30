В Казахстане ежегодно проводят до 300 тысяч операций

В Семее на базе Медицинского университета состоялся национальный научно-практический пленум хирургов Казахстана «Abai Surgery Plenum», посвященный актуальным вопросам современной хирургии.

В мероприятии приняли участие вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, аким области Абай Берик Уали, а также ведущие хирурги, ученые и представители медицинского сообщества со всех регионов страны.

В ходе пленума Тимур Муратов сообщил, что ежегодно в Казахстане проводится от 250 до 300 тысяч хирургических операций, включая вмешательства в частных клиниках. По его словам, в стране растет объем высокотехнологичной медицинской помощи и активно внедряются современные методы лечения — малоинвазивные, лапароскопические и эндоскопические технологии.

Также в Минздраве отметили развитие кардиохирургии, нейрохирургии и трансплантологии. В настоящее время обеспеченность хирургическими кадрами составляет 1666 специалистов, а в 2026 году планируется выпуск более 400 молодых врачей.

Участники пленума обсудили современные тенденции в хирургии, внедрение новых технологий, вопросы повышения качества медицинской помощи и развитие профессионального взаимодействия между регионами.

В рамках мероприятия ряд ведущих хирургов страны был отмечен наградами и почетными званиями.