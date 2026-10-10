В Казахстане ежегодно проводят сложные операции примерно 1,5 тысячи новорождённых

В Казахстане ежегодно около 1,5 тысячи новорождённых с врождёнными пороками развития нуждаются в хирургическом лечении. При этом около 40% таких операций проводят с использованием эндовидеохирургических методов, позволяющих минимизировать повреждение тканей.

Об этом сообщили на международной научно-практической конференции «Здоровье и развитие ребёнка», которая завершилась в Алматы. В мероприятии приняли участие учёные, педиатры, детские хирурги и профильные эксперты Всемирной организации здравоохранения из девяти стран, включая Великобританию, Австрию, Данию, Израиль и Беларусь.

Как рассказала директор департамента охраны здоровья матери и ребёнка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова, Казахстан продолжает развивать высокотехнологичную медицинскую помощь детям.

По её словам, в отечественных клиниках уже применяются методы «Гамма-нож» и протонной терапии. Также введён в эксплуатацию гибридный операционный комплекс, позволяющий проводить сложные вмешательства при опухолях головного мозга и патологиях сосудов в рамках одной операции.

Развивается и детская кардиохирургия. Ежегодно более 2 тысяч детей получают кардиохирургическую помощь, около 500 пациентам устанавливают слуховые импланты, а примерно 700 недоношенным детям проводят лечение ретинопатии.

Расширение медицинских возможностей позволяет сокращать потребность в лечении за рубежом. За последние три года число детей, направляемых за границу для трансплантации стволовых клеток от неродственных доноров, уменьшилось в три раза. Количество направлений на кардиохирургические операции за рубежом сократилось в 5,2 раза.

В дальнейшем Минздрав планирует внедрить радиойодтерапию и современные протоколы лечения сосудистых мальформаций.

Кроме того, с 2027 года ведомство намерено поэтапно сократить ещё на 50% число пациентов, направляемых на лечение за рубеж. Для этого планируется продолжить оснащение клиник современным оборудованием, внедрение инновационных технологий и подготовку отечественных специалистов, способных выполнять операции любой сложности.