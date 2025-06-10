В Казахстане отмечается позитивная динамика в борьбе с онкологическими заболеваниями: за последние 10 лет смертность от рака сократилась на 33%, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил председатель правления КазНИИОиР Ербол Бекмухамбетов на пресс-конференции в СЦК.

На сегодняшний день под динамическим наблюдением находятся более 236 тысяч человек, страдающих от рака, и ежегодно число новых случаев увеличивается на 5-6%. Несмотря на общий рост заболеваемости, зафиксирован значительный прогресс в снижении летальных исходов. В 2023 году смертность от рака составила 63 случая на 100 тысяч населения.

По словам Ербола Бекмухамбетова, рост заболеваемости - это мировая тенденция, связанная с рядом факторов, включая старение населения, недостаток физической активности, нездоровое питание и влияние современных экологических и генетических факторов.