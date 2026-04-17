Для бизнеса хотят упростить сдачу декларации по форме 910

В Казахстане собираются внедрить сервис предзаполнения упрощенной налоговой декларации по форме 910, сообщил руководитель отдела управления дистанционного мониторинга КГД МФ Бектас Адилгалиев, передает BAQ.KZ.

Он уточнил, что речь идет об упрощенной налоговой отчетности, которую применяют индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие в рамках специального налогового режима.

"Сейчас совместно работа проводится с банками второго уровня в части предзаполнения 910 формы. Это упрощенная форма налоговой отчетности", — сообщил он на конференции на тему налогового администрирования.

По его словам, аналогичный сервис уже внедрен для декларации по налогу на добавленную стоимость — формы 300.

"В текущем году порог был снижен, и тем самым плательщиков по НДС будет больше намного. Соответственно, мы для этого ввели предзаполнение по форме 300" — отметил Адилгалиев.

В ведомстве уточнили, что формы 910 и 300 входят в число самых востребованных видов налоговой отчетности.