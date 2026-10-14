В Казахстане готовят масштабную реформу автодорожной отрасли

Распоряжением Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова создана рабочая группа по реформированию автодорожной отрасли. Её деятельность направлена на реализацию задач, поставленных Главой государства на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

Рабочей группе предстоит пересмотреть действующую систему строительства автомобильных дорог и контроля качества, а также актуализировать отраслевые стандарты и строительные нормы. Особое внимание будет уделено внедрению цифровых решений, повышению эффективности управления дорожной инфраструктурой и обеспечению прозрачности использования бюджетных средств.

В состав рабочей группы под руководством первого заместителя Премьер-министра вошли представители профильных министерств и государственных органов, транспортной прокуратуры, национальных компаний, научно-исследовательских институтов и организаций, отвечающих за качество дорожных активов и экспертизу проектов. К работе также привлечены отраслевые эксперты и депутаты Курултая.

Премьер-министр поручил до 1 декабря текущего года разработать предложения по глубокой реформе автодорожной отрасли, включая необходимые законодательные изменения.