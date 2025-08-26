Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на заседании Правительства сообщил о принимаемых мерах по обеспечению долгосрочного экономического роста. Он отметил, что для поддержки долгосрочного экономического роста Национальный банк уже принимает меры и продолжит работу по вовлечению банковской ликвидности в кредитование экономики, передает BAQ.KZ.

Для наращивания корпоративного кредитования и переориентации банковской ликвидности с инструментов НБРК создаются налоговые стимулы. В совокупности налоговые меры и инструменты денежно-кредитного, пруденциального регулирования формируют условия, при которых банкам становится выгоднее направлять ликвидность в доходные бизнес-проекты, нежели в потребительские займы или инструменты Нацбанка.

"Мы будем последовательно реализовывать реформы Главы государства. Продолжим активную работу с Правительством для обеспечения макроэкономической стабильности и развития страны. Нацбанк будет концентрироваться на ценовой и финансовой стабильности в целях создания условий для долгосрочного, качественного и инклюзивного экономического роста, поддержания благосостояния граждан",— отметил Тимур Сулейменов.

Спикер добавил, что в соответствии с поручением Главы государства в этом году совместно с Агентством финрегулирования готовится большой пакет реформ финансового законодательства, в котором охвачены вопросы банковского сектора, платежей, рынка ценных бумаг.

Также планируется введение регулирования цифровых финансовых активов, внедрение Национальной цифровой финансовой инфраструктуры и дальнейшее развитие платежного рынка. Это повысит вклад финансового сектора в развитие экономики и благосостояния граждан.