В стране продолжается совершенствование законодательства в сфере инклюзивной политики. За последние годы Казахстан сделал серьёзные шаги в укреплении социальной справедливости и равного доступа к возможностям для всех граждан. Подробнее об этом — в материале BAQ.KZ.

Как отметила депутат Мажилиса Парламента РК Динара Наумова, в последние годы страна сделала заметные шаги для укрепления социальной справедливости и равного доступа к возможностям для всех граждан.

"Принят Социальный кодекс — он упростил оформление инвалидности, систематизировал меры поддержки, закрепил работу Портала социальных услуг. Ратифицирован Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах инвалидов, что усилило международные гарантии защиты прав граждан", — сообщила Наумова.

По её словам, обновлены правила квотирования рабочих мест, внедряются программы по инклюзивному образованию, повышается доступность цифровых сервисов. Эти меры дают результат там, где есть слаженная работа и контроль, однако переход от деклараций к реальному исполнению остаётся главным вызовом.

Не законы, а исполнение

Депутат подчеркнула, что законодательная база уже создана, а нормы прописаны почти во всех сферах: образование, труд, социальная защита, доступная среда. Однако на практике между законом и жизнью остаётся большая дистанция.

"На бумаге здание может считаться “доступным”, а на деле — у входа крутой пандус, в подъезде ступени, лифт без звукового сигнала, тротуары, где невозможно проехать коляске. В таких условиях люди оказываются буквально отрезанными от мира. Проблема не в законах, а в их исполнении. Нужна персональная ответственность, постоянный мониторинг и заинтересованность на местах. Инклюзия — это не пункт в отчёте, а ежедневная работа всех уровней власти и общества", — отметила депутат.

Финансирование и координация усилий

По словам Наумовой, финансирование предусмотрено, однако эффективность его использования остаётся под вопросом.

"Важно, чтобы ресурсы реально доходили до людей, а не терялись в бюрократии. Координацию этой работы осуществляет Министерство труда и социальной защиты населения совместно с другими ведомствами и местными органами. Считаю, что нам нужна единая система мониторинга и отчётности, а также активное участие общественных организаций, которые лучше всего знают реальные проблемы на местах", — сказала она.

Безбарьерная среда — приоритет нового Строительного кодекса

Депутат также рассказала, что сейчас завершается работа над новым Строительным кодексом, в состав рабочей группы по которому она входит.

"Мои инициативы направлены на создание безбарьерной среды, и часть из них уже поддержана коллегами. Речь идёт о реальных вещах: безопасные пандусы без крутых уклонов, удобные тротуары, широкие проходы, лифты с голосовым сопровождением, доступные санузлы. Всё это должно стать обязательным стандартом при проектировании зданий и общественных пространств", — пояснила Наумова.

Она подчеркнула, что принятие нового кодекса станет важным шагом к тому, чтобы каждый человек — независимо от состояния здоровья — мог свободно передвигаться и пользоваться всеми объектами инфраструктуры.