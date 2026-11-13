В Казахстане готовят новые правила финансирования науки
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Казахстанские научные и технологические проекты могут получить дополнительные возможности для привлечения инвестиций. Министерство науки и высшего образования подготовило проект новых правил венчурного финансирования, которые должны помочь перспективным разработкам выйти за пределы лабораторий, передаёт BAQ.KZ.
Речь идёт о создании условий для развития венчурного капитала в научной сфере. Такой механизм предполагает вложения в перспективные, но рискованные проекты, коммерческий успех которых пока не гарантирован.
В отличие от обычного кредитования, венчурные инвестиции связаны с повышенным риском. Однако успешные разработки могут со временем превратиться в востребованные технологии, продукты или новые предприятия.
Как планируют финансировать научные проекты
Согласно пояснительной справке, проект приказа определяет полномочия оператора, который будет заниматься финансированием организаций в пределах средств, предусмотренных соответствующими бюджетными программами.
Речь идёт не о неограниченном выделении денег, а о механизме финансирования в рамках утверждённого бюджета.
Документ подготовлен Министерством науки и высшего образования во исполнение распоряжения премьер-министра от 29 июня 2026 года.
В министерстве ожидают, что принятие правил будет способствовать развитию рынка венчурного капитала. Негативных социально-экономических и правовых последствий разработчики не прогнозируют.
Пока документ находится на стадии проекта. Конкретные условия предоставления финансирования станут понятны после ознакомления с полным текстом правил и их утверждения.
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