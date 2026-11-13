В Казахстане готовят новый Гражданский кодекс: что предлагают изменить эксперты

В Казахстане планируют разработать новый Гражданский кодекс, который должен сделать защиту прав граждан и бизнеса более понятной и эффективной. Особое внимание предлагают уделить возмещению ущерба, защите собственности и исполнению договоров. Какие изменения необходимы, рассказали эксперты в области права, передает BAQ.KZ.

Разработать новый Гражданский кодекс поручил Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана.

Действующий документ неоднократно менялся и дополнялся. Однако, по мнению специалистов, теперь необходимо не просто пересмотреть отдельные нормы, а обновить законодательство в целом.

Как будут защищать права граждан

Доктор юридических наук, академический профессор Высшей школы права «Әділет» Саида Акимбекова считает, что одним из важных направлений должно стать совершенствование гражданско-правовой ответственности.

Речь идёт о ситуациях, с которыми казахстанцы сталкиваются в повседневной жизни: нарушении условий договора, невыполнении обязательств, причинении имущественного ущерба и спорах о компенсации.

«Гражданско-правовая ответственность выполняет не только компенсационную, но и превентивную функцию. Её назначение заключается в восстановлении нарушенных имущественных интересов, обеспечении надлежащего исполнения обязательств и предупреждении недобросовестного поведения участников гражданского оборота», – отметила Акимбекова.

При этом на практике нередко возникают сложности с определением виновной стороны, установлением причинённого ущерба и размера компенсации.

Например, если одна из сторон не выполнила условия договора, важно учитывать не только сам факт нарушения, но и его последствия, а также обстоятельства, при которых ответственность может быть исключена.

Поэтому эксперт предлагает пересмотреть механизмы возмещения убытков, компенсации вреда и применения неустойки, чтобы соответствующие нормы не противоречили друг другу.

Почему важно пересмотреть основные принципы

Старший научный сотрудник отдела международного права и сравнительного правоведения Института законодательства и правовой информации РК, магистр юридических наук Әсемай Көптлеуова считает, что обновление кодекса должно начинаться с его основных принципов.

Среди них – равенство участников гражданских отношений, защита собственности, свобода заключения договоров и недопустимость необоснованного вмешательства в частные дела.

Отдельное внимание, по мнению специалиста, необходимо уделить принципам добросовестности, разумности и справедливости.

Именно они помогают оценивать действия сторон при исполнении договоров и разрешении имущественных споров.

Эксперт подчеркнула, что недостаточно просто привести отдельные нормы в соответствие с современными условиями. Важно, чтобы все положения нового кодекса были согласованы между собой и применялись последовательно.

Что делать с устаревшими нормами

Ведущий научный сотрудник отдела законодательства отраслей экономики и социальной сферы Асель Рамазан обратила внимание на другую проблему – многочисленные изменения, которые вносились в действующий Гражданский кодекс на протяжении многих лет.

По её словам, такие поправки позволяли учитывать развитие экономики и появление новых имущественных отношений. Однако со временем возникла необходимость проверить, насколько согласованно работают все положения законодательства.

«Кодификация предполагает не механическое объединение действующих норм, а их содержательную переработку, устранение дублирования, внутренних противоречий и пробелов в правовом регулировании», – подчеркнула Рамазан.

Эксперт пояснила, что изменение одной нормы может затрагивать сразу несколько связанных положений. Например, пересмотр правил исполнения обязательств способен повлиять на порядок заключения договоров и ответственность за их нарушение.

Поэтому перед разработкой нового кодекса необходимо проанализировать действующие нормы, определить, какие из них следует сохранить, а какие – изменить или исключить.

По мнению специалистов, новый Гражданский кодекс должен обеспечить более понятные и предсказуемые правила для граждан и предпринимателей, сохранив при этом эффективные механизмы защиты прав собственности.

Напомним, разработку и принятие нового Гражданского кодекса Казахстана планируется завершить до конца 2027 года.