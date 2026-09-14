В Казахстане готовят общенациональную модель водной безопасности

В Казахстане разрабатывают восемь бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов. На их основе позже составят Генеральный план интегрированного управления водой, передает BAQ.KZ.

Обязанность создать такие планы прописана в Водном кодексе, принятом в прошлом году. Занимается ими Информационно-аналитический центр водных ресурсов.

Смысл разделения на восемь документов в том, что бассейны страны устроены по-разному.

«Они разрабатываются отдельно по каждому из восьми водохозяйственных бассейнов страны и позволят учитывать реальные особенности территорий: доступность и объем водных ресурсов, состояние и перспективы развития водохозяйственной инфраструктуры, потребности населения и экономики, особенности водохозяйственных участков и экологическую ситуацию», - сказал первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Что войдёт в такой план

Каждый документ включает водохозяйственный баланс бассейна, оценку состояния и использования воды, меры по модернизации гидротехнических сооружений и по восстановлению поверхностных водных объектов.

Отдельно прописываются использование альтернативных источников воды, предложения по экономическим механизмам водопользования и меры против паводков и засух.

Горизонт планирования 15 лет.

На каком этапе работа

Первый этап уже пройден. Собрали данные о водных объектах, поверхностных и подземных ресурсах, климате, качестве воды, водопользовании, состоянии инфраструктуры и экологической ситуации, а также социально-экономические показатели территорий.

Сейчас идёт второй этап. По собранным данным и расчётам балансов выявляют и ранжируют проблемы, прогнозируют, как изменится водообеспеченность, и оценивают риски.

Дальше предстоит определить цели и целевые индикаторы, проработать варианты мероприятий, оценить их с экономической и экологической стороны, выбрать окончательную программу и расписать этапы её реализации.

По словам Алдамжарова, итоговый Генеральный план сформирует общенациональную модель водной безопасности и станет важным элементом государственного планирования.