Министерство здравоохранения РК разработало проект постановления правительства, согласно которому часть лекарственных препаратов и медицинских услуг будет освобождена от налога на добавленную стоимость, передает BAQ.KZ.

Для населения это означает удешевление лекарств, включая препараты для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний, предоставляемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Также от НДС будут освобождены медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и ОСМС.

В министерстве подчеркнули, что мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения.

"Наша главная задача — сделать медицинскую помощь и необходимые лекарства максимально доступными для людей. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку на медицинские организации и даст пациентам больше возможностей для получения своевременной помощи", — отметили в Минздраве.

Проект постановления реализуется в рамках мер по совершенствованию системы здравоохранения и укреплению социальной защиты населения.