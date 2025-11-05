Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками разрабатывает новую систему ипотечного кредитования, ориентированную на размер первоначального взноса и финансовые возможности заемщика, передаёт BAQ.KZ

Председатель агентства Мадина Абылкасымова подчеркнула, что главная цель инициативы - снизить долговую нагрузку граждан и сделать ипотеку более доступной и безопасной.

По её словам, текущие рыночные ставки по ипотеке слишком высоки, что создаёт значительную долговую нагрузку для заемщиков.

"Наша позиция агентства, что ставка не должна быть выше 20%. Даже 20% по ипотечным кредитам — это очень высокая ставка, она создаёт огромную долговую нагрузку и значительную переплату по кредиту. Мы считаем, что ставки должны быть гораздо ниже, но из-за того, что у нас идёт борьба с инфляцией, базовая ставка сейчас очень высокая, чтобы её сдержать. Снижение ставки до 20% было отложено", — отметила Мадина Абылкасымова.

Новая методика предполагает дифференцированную ставку в зависимости от размера первоначального взноса: чем выше взнос, тем ниже ставка, и наоборот. Такой подход позволит более точно оценивать риски и предотвратить чрезмерное кредитование.

"Теперь мы рассматриваем, что если есть большой первоначальный взнос, то есть такое понятие LTV — отношение кредита к стоимости имущества - и он составляет 70%, ставка может быть снижена. Если же первоначальный взнос меньше 30%, ставка будет выше, чтобы не стимулировать получение такого кредита", — пояснила председатель агентства.

Кроме того, гражданам с низкими доходами предлагается использовать программы жилищно-строительных сбережений, которые позволяют накопить средства и оформить ипотеку по более низкой ставке через Отбасы банк.