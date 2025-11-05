В Казахстане готовят систему, призванную облегчить доступ к ипотеке
Новая методика предполагает дифференцированную ставку в зависимости от размера первоначального взноса: чем выше взнос, тем ниже ставка.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками разрабатывает новую систему ипотечного кредитования, ориентированную на размер первоначального взноса и финансовые возможности заемщика, передаёт BAQ.KZ
Председатель агентства Мадина Абылкасымова подчеркнула, что главная цель инициативы - снизить долговую нагрузку граждан и сделать ипотеку более доступной и безопасной.
По её словам, текущие рыночные ставки по ипотеке слишком высоки, что создаёт значительную долговую нагрузку для заемщиков.
"Наша позиция агентства, что ставка не должна быть выше 20%. Даже 20% по ипотечным кредитам — это очень высокая ставка, она создаёт огромную долговую нагрузку и значительную переплату по кредиту. Мы считаем, что ставки должны быть гораздо ниже, но из-за того, что у нас идёт борьба с инфляцией, базовая ставка сейчас очень высокая, чтобы её сдержать. Снижение ставки до 20% было отложено", — отметила Мадина Абылкасымова.
Новая методика предполагает дифференцированную ставку в зависимости от размера первоначального взноса: чем выше взнос, тем ниже ставка, и наоборот. Такой подход позволит более точно оценивать риски и предотвратить чрезмерное кредитование.
"Теперь мы рассматриваем, что если есть большой первоначальный взнос, то есть такое понятие LTV — отношение кредита к стоимости имущества - и он составляет 70%, ставка может быть снижена. Если же первоначальный взнос меньше 30%, ставка будет выше, чтобы не стимулировать получение такого кредита", — пояснила председатель агентства.
Кроме того, гражданам с низкими доходами предлагается использовать программы жилищно-строительных сбережений, которые позволяют накопить средства и оформить ипотеку по более низкой ставке через Отбасы банк.
"Другие категории заемщиков, у которых доходы низкие или ниже среднего, должны получать ипотечные займы от Отбасы банк. У него есть программа жилищно-строительных сбережений, можно накопить средства и получить ипотеку по сниженной ставке", — добавила Мадина Абылкасымова.
