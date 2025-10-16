Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК при поддержке Шанхайской биржи данных представило аналитический документ о раскрытии экономического потенциала данных, передает BAQ.KZ.

В документе рассматриваются подходы к созданию национальной биржи данных — регулируемой платформы для безопасного и прозрачного обмена, оценки и монетизации данных между государственными органами, бизнесом и другими участниками цифровой экосистемы.

Развитие рынка данных определено как одно из ключевых направлений цифровизации, обозначенных в Послании Главы государства. Подготовка аналитического документа направлена на формирование открытого диалога и вовлечение заинтересованных сторон в обсуждение роли данных как нового экономического ресурса.

В материале отражены международные практики, правовые и технологические аспекты формирования подобных платформ, а также ожидаемые эффекты для экономики — повышение качества данных, развитие инноваций и создание новых моделей взаимодействия.

Совместная работа с Шанхайской биржей данных позволила учесть международный опыт и передовые подходы к организации торговли и обмена данными.

"Биржа данных – это регулируемая платформа, обеспечивающая безопасный и управляемый обмен проверенными данными и продуктами данных между участниками рынка. Ее создание в Казахстане позволит сформировать институциональные основы для законного и безопасного обращения с данными, при этом будут обеспечены права владельцев и защита персональных данных", — отметил председатель Агентства Асет Иргалиев.

По данным ОЭСР, эффективный обмен данными способен увеличить ВВП страны до 2,5%. Опыт Китая подтверждает высокий потенциал этого направления: только в 2022 году объем транзакций данных там вырос на 42%.

Создание биржи данных в Казахстане станет шагом к формированию регионального центра обмена и монетизации данных, откроет новые возможности для бизнеса и повысит конкурентоспособность национальной экономики.