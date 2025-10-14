В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялось заседание Экспертного совета по вопросам развития социально-трудовой сферы под председательством Алихана Байменова и с участием министра Светланы Жакуповой. Основной темой обсуждения стали предлагаемые подходы к реформированию национальной пенсионной системы, передает BAQ.KZ.

Алихан Байменов отметил, что продолжается всестороннее обсуждение ключевого направления социальной политики — совершенствования системы пенсионного обеспечения. Он подчеркнул важность экспертного подхода и согласованных решений, направленных на повышение устойчивости и справедливости пенсионной модели.

На заседании представители Минтруда представили расчёты и прогнозы по трансформации системы, включая вопросы соотношения солидарного и накопительного компонентов, принципы расчета базовой пенсии, достаточность ставок взносов, а также влияние досрочных изъятий из ЕНПФ на будущие выплаты.

Вице-министр Виктория Шегай рассказала о текущем состоянии пенсионного обеспечения, отметив, что позиция ведомства по большинству предложений экспертов совпадает.

"Минтруда готово к открытому диалогу и дальнейшему конструктивному взаимодействию", — подчеркнула Светлана Жакупова, добавив, что экспертам будет предоставлен доступ к расчетным данным для детального анализа.

Обсуждение продолжится на следующем заседании Экспертного совета.