В Казахстане готовят возрастной контроль для соцсетей и онлайн-платформ
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В Казахстане разрабатывают механизм, который ограничит регистрацию пользователей младше 16 лет на онлайн-платформах. Соответствующие поправки уже подготовлены и сейчас находятся на рассмотрении Курултая, передает BAQ.KZ со ссылкой на ответ Премьер-министра Олжаса Бектенова депутатам.
Если поправки примут, власти отдельно утвердят правила подтверждения возраста пользователей. Их разработкой займутся Министерство культуры и информации совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.
Как будут проверять возраст
Пока окончательного механизма нет. В Правительстве рассматривают несколько вариантов, в том числе использование уже существующих возможностей онлайн-платформ и технологий искусственного интеллекта.
При проверке возраста также могут учитывать просматриваемый контент и активность пользователя.
По данным Правительства, у крупных онлайн-платформ уже есть технические инструменты, которые позволяют внедрять подобные проверки.
Для перехода на новые правила планируют предусмотреть отдельный период. В это время будет также рассматриваться вопрос о временной приостановке уже существующих аккаунтов пользователей младше 16 лет.
При этом окончательные требования намерены обсуждать с представительствами онлайн-платформ, работающих в Казахстане.
В Правительстве подчеркивают, что система подтверждения возраста должна работать без излишнего распространения персональных данных ребенка.
Что будет с данными детей
В ответе Премьер-министра также говорится, что требования к защите цифровых и персональных данных детей закреплены в Цифровом кодексе Казахстана, принятом 9 января 2026 года.
Кроме того, 24 июня 2026 года был принят закон, касающийся защиты персональных данных. По данным Правительства, оба документа регулируют в том числе вопросы безопасности цифровых данных несовершеннолетних.
Цифровой безопасности будут учить в школах
Параллельно власти усиливают профилактику рисков в интернете.
В принятой 29 января концепции «Дети Казахстана» предусмотрено системное обучение школьников цифровой гигиене, медиаграмотности и безопасному использованию социальных сетей.
С 2026–2027 учебного года в государственный стандарт образования также включен курс «Личная безопасность».
Отдельное внимание уделяют цифровой и финансовой грамотности школьников, а также профилактике дропперства. Такая работа проводится в рамках единой воспитательной программы «Адал азамат».
Психологические риски тоже будут отслеживать
Правительство планирует системно изучать и то, как цифровая среда влияет на психологическое состояние детей.
Совместно с Уполномоченным по правам ребенка разработана информационная система Balazhan. В ней собраны диагностические методики, которые помогают выявлять случаи насилия, буллинга, суицидальных намерений и другие тревожные признаки среди школьников.
В систему также включены опросники для оценки психологической безопасности детей в цифровой среде. Они должны помочь раньше замечать случаи давления и вовремя направлять ребенка за помощью.
В регионах эту работу координируют центры психологической поддержки, которые консультируют школьников и родителей и помогают психологическим службам в организациях образования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность ввести ограничения для страниц в социальных сетях пользователей младше 16 лет.
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