В Казахстане готовят возрастной контроль для соцсетей и онлайн-платформ

В Казахстане разрабатывают механизм, который ограничит регистрацию пользователей младше 16 лет на онлайн-платформах. Соответствующие поправки уже подготовлены и сейчас находятся на рассмотрении Курултая, передает BAQ.KZ со ссылкой на ответ Премьер-министра Олжаса Бектенова депутатам.

Если поправки примут, власти отдельно утвердят правила подтверждения возраста пользователей. Их разработкой займутся Министерство культуры и информации совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.

Как будут проверять возраст

Пока окончательного механизма нет. В Правительстве рассматривают несколько вариантов, в том числе использование уже существующих возможностей онлайн-платформ и технологий искусственного интеллекта.

При проверке возраста также могут учитывать просматриваемый контент и активность пользователя.

По данным Правительства, у крупных онлайн-платформ уже есть технические инструменты, которые позволяют внедрять подобные проверки.

Для перехода на новые правила планируют предусмотреть отдельный период. В это время будет также рассматриваться вопрос о временной приостановке уже существующих аккаунтов пользователей младше 16 лет.

При этом окончательные требования намерены обсуждать с представительствами онлайн-платформ, работающих в Казахстане.

В Правительстве подчеркивают, что система подтверждения возраста должна работать без излишнего распространения персональных данных ребенка.

Что будет с данными детей

В ответе Премьер-министра также говорится, что требования к защите цифровых и персональных данных детей закреплены в Цифровом кодексе Казахстана, принятом 9 января 2026 года.

Кроме того, 24 июня 2026 года был принят закон, касающийся защиты персональных данных. По данным Правительства, оба документа регулируют в том числе вопросы безопасности цифровых данных несовершеннолетних.

Цифровой безопасности будут учить в школах

Параллельно власти усиливают профилактику рисков в интернете.

В принятой 29 января концепции «Дети Казахстана» предусмотрено системное обучение школьников цифровой гигиене, медиаграмотности и безопасному использованию социальных сетей.

С 2026–2027 учебного года в государственный стандарт образования также включен курс «Личная безопасность».

Отдельное внимание уделяют цифровой и финансовой грамотности школьников, а также профилактике дропперства. Такая работа проводится в рамках единой воспитательной программы «Адал азамат».

Психологические риски тоже будут отслеживать

Правительство планирует системно изучать и то, как цифровая среда влияет на психологическое состояние детей.

Совместно с Уполномоченным по правам ребенка разработана информационная система Balazhan. В ней собраны диагностические методики, которые помогают выявлять случаи насилия, буллинга, суицидальных намерений и другие тревожные признаки среди школьников.

В систему также включены опросники для оценки психологической безопасности детей в цифровой среде. Они должны помочь раньше замечать случаи давления и вовремя направлять ребенка за помощью.

В регионах эту работу координируют центры психологической поддержки, которые консультируют школьников и родителей и помогают психологическим службам в организациях образования.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность ввести ограничения для страниц в социальных сетях пользователей младше 16 лет.