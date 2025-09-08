В Мажилисе готовят законопроект о частной детективной деятельности. Об этом в кулуарах правительства сообщил депутат Абзал Куспан, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, документ уже получил положительное заключение правительства.

"Мы больше обращаем внимание на процессуальную часть. Нужно уравнять сторону защиты – адвокатуру – и сторону обвинения. Есть новый законопроект, касающийся частной детективной деятельности и адвокатуры. В Кыргызстане он действует с 1994 года, в России – с 1992 года. У нас же до сих пор эти правоотношения не урегулированы законодательством", – отметил депутат.

Куспан подчеркнул, что законопроект может быть принят уже до конца текущего года либо в начале следующего.