В Казахстане готовят закон о частных детективах
Сегодня, 10:57
В Мажилисе готовят законопроект о частной детективной деятельности. Об этом в кулуарах правительства сообщил депутат Абзал Куспан, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, документ уже получил положительное заключение правительства.
"Мы больше обращаем внимание на процессуальную часть. Нужно уравнять сторону защиты – адвокатуру – и сторону обвинения. Есть новый законопроект, касающийся частной детективной деятельности и адвокатуры. В Кыргызстане он действует с 1994 года, в России – с 1992 года. У нас же до сих пор эти правоотношения не урегулированы законодательством", – отметил депутат.
Куспан подчеркнул, что законопроект может быть принят уже до конца текущего года либо в начале следующего.
