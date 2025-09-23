В Казахстане разрабатывается новый Закон "О комплексной поддержке детей (лиц) с ограниченными возможностями". Документ создаётся по поручению Главы государства, озвученному на IV заседании Национального курултая, а также по инициативе сенаторов, передает BAQ.KZ.

Главная цель закона — обеспечить детям с особыми образовательными потребностями равный и непрерывный доступ к медицинским, образовательным и социальным услугам. Это позволит выстроить устойчивую и адресную систему поддержки, отметила директор департамента инклюзивного и специального образования Министерства просвещения РК Булбул Елеусинова. По её словам, проект разработан также в рамках реализации рекомендаций Комитета ООН по правам инвалидов, полученных Казахстаном в 2024 году.

Сегодня в стране насчитывается около 235 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Для их поддержки функционируют 508 специализированных организаций образования, включая 99 специальных школ, 45 дошкольных учреждений, 13 реабилитационных центров и 11 аутизм-центров.

Кроме того, в каждой школе и детсаду созданы службы психолого-педагогического сопровождения, работают более 29 тысяч специалистов, а охват детей специальной поддержкой достигает 85%.