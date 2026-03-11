В казахстанских зоопарках предпринимаются шаги по восстановлению популяции туранского тигра, передает BAQ.KZ.

По словам министра экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлана Нысанбаева, условия содержания животных в вольерах подходящие, и здоровье тигров стабильное.

В прошлом году была зафиксирована попытка размножения, однако оплодотворения не произошло. В этом году процесс снова наблюдается, и специалисты надеются на успешный результат.

«В прошлом году, 23 декабря, была случка, к сожалению, не было, скажем так, оплодотворения. Но только недавно, в начале года, опять зафиксировали этот процесс, и надеемся, что мы всё-таки получим приплод от этой пары. Кроме того, в апреле-мае планируется привезти ещё четыре тигра по договорённости с российской стороной. В совокупности с уже имеющейся парой это даст старт программе реинтродукции вида. Скорее всего, где-то к концу апреля – началу мая мы их привезём, и вот с шестью тиграми мы дадим старт вообще восстановлению реинтродукции популяции туранского тигра», – сообщил глава Минэкологии.

Программа, как отмечает министр, направлена на сохранение редкого вида и постепенное возвращение туранского тигра в естественную среду обитания.