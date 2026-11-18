Ребёнка посадили в автобус, отвезли в школу или детский сад, а вечером вернули домой. Казалось бы, обычная поездка. Но кто отвечает за безопасность детей в пути и что происходит, когда правила нарушают? В Казахстане предложили пересмотреть требования к детским перевозкам после серии трагедий и проверок школьных автобусов, передаёт BAQ.KZ.

Поводом для обсуждения стали в том числе сообщения о переполненном автомобиле, на котором перевозили воспитанников частного детского сада.

В начале ноября в социальных сетях появилась информация, что в Туркестанской области в машину, рассчитанную на 12 пассажиров, посадили более 30 детей. Официального подтверждения этому случаю пока нет.

На проблему обратила внимание депутат Айжан Наимбекова в запросе к министрам транспорта, внутренних дел и просвещения.

По её словам, действующие требования и контроль за перевозками детей нуждаются в пересмотре.

Высадили возле дома – ребёнок погиб

В депутатском запросе приводится трагедия, произошедшая в октябре 2023 года в Туркестане. Водитель, развозивший воспитанников частного детского сада, высадил пятилетнего ребёнка возле дома. Затем, не заметив малыша, совершил наезд. Ребёнок погиб.

Этот случай, по мнению депутата, показывает, почему недостаточно просто довезти детей до нужного адреса. Необходимо чётко определить, кто отвечает за ребёнка во время посадки, поездки и после выхода из транспорта.

Наимбекова напомнила и о других трагедиях. В августе 2024 года в Актюбинской области погибли пятеро детей, направлявшихся на соревнования. В апреле 2026 года в Туркестанской области в ДТП погибли ещё трое детей.

По словам депутата, в обоих случаях компетентные органы не были заранее уведомлены о поездках.

Сотни школьных автобусов оказались неисправными

В 2026 году полицейские проверили более трёх тысяч школьных автобусов. Примерно у 400 обнаружили технические неисправности.

Иными словами, нарушения нашли примерно у каждого восьмого проверенного автобуса.

При этом общая ситуация на дорогах остаётся тревожной. Согласно данным, приведённым Наимбековой, в 2025 году в Казахстане в ДТП погибли 285 детей, ещё 12 409 получили травмы. С начала 2026 года число погибших превысило 200.

Эти цифры касаются всех дорожных происшествий с участием детей, а не только организованных поездок в школы и детские сады.

Кто должен отвечать за безопасность детей?

Депутат предлагает закрепить в законе порядок посадки и высадки детей, а также их передачи родителям. Ответственность должны нести не только водители, но и сопровождающие взрослые.

Кроме того, в Казахстане предлагают создать единый реестр транспорта, который регулярно перевозит детей. Это позволит учитывать такие машины и отдельно анализировать аварии при организованных перевозках.

Ещё одна проблема – распределение ответственности между государственными органами. Наимбекова считает, что министерства должны чётко понимать, кто контролирует перевозчиков, кто проверяет безопасность и как ведомства обмениваются информацией.

Отдельно депутат потребовала распространить обязательные требования безопасности на частные организации, работающие по государственному образовательному заказу.

«Мы поднимаем этот вопрос не для того, чтобы увеличивать количество требований, а для того, чтобы сохранить жизни детей. Жизнь каждого ребёнка одинаково ценна! Безопасность детей не должна зависеть от формы собственности организации, а также от того, осуществляется перевозка на платной или бесплатной основе», – подчеркнула Айжан Наимбекова.

Теперь предложения должны рассмотреть профильные министерства и предоставить письменный ответ.