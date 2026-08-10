Казахстанская гидрогеологическая служба и американская компания IBL Elements намерены проверить технологии очистки промышленных и пластовых вод на нефтегазовых объектах страны. Одно из направлений касается извлечения из такой воды ценных минералов, передает BAQ.KZ.

В Астане представители «Казгидрогеологии», IBL Elements и нефтегазовых компаний обсудили очистку воды, которая образуется при добыче нефти и газа, ее повторное вовлечение в производство и изучение содержащихся в ней компонентов.

Отдельное внимание уделили минералам, которые могут содержаться в пластовых водах. Стороны намерены оценить их состав и понять, насколько экономически оправдано извлечение ценных компонентов.

По итогам встречи «Казгидрогеология», IBL Elements и «Казахойл Актобе» подписали трехсторонний меморандум.

Следующим этапом должен стать пилотный проект на производственном объекте. На нем планируют проверить технологические решения по очистке воды и оценить возможность дальнейшего распространения такого подхода на другие нефтегазовые предприятия Казахстана.

Данная встреча стала важным практическим шагом в развитии партнерства между казахстанской и американской сторонами. Подписанный трехсторонний Меморандум создает основу для реализации совместного пилотного проекта и последующего масштабирования успешных технологических решений на других нефтегазовых объектах Казахстана, - сказал председатель правления «Казгидрогеологии» Болат Бекнияз.

Проект предполагает, что промышленные и пластовые воды будут рассматривать не только как отход нефтедобычи. Специалисты хотят оценить возможность их очистки, повторного вовлечения в производство и получения содержащихся в воде минеральных компонентов.