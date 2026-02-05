Председатель Республиканской коллегии юридических консультантов Казахстана Серик Акылбай предложил закрепить ответственность органов публичной власти на конституционном уровне, передает BAQ.KZ.

По его словам, сегодня административные суды всесторонне оценивают действия государственных органов, и с момента введения Административного процедурно-процессуального кодекса значительно изменилась практика признания их решений незаконными.

– На практике ответственность охватывает широкий круг правонарушений: незаконные решения, причинение имущественного ущерба, необоснованное привлечение к ответственности, чрезмерное применение мер принуждения или бездействие должностных лиц, ограничивающее права граждан. Особенно важны сферы уголовного преследования, лицензирования, земельных и торговых отношений, где ошибки властей могут иметь серьёзные последствия. Поэтому считаю необходимым закрепить ответственность органов публичной власти на конституционном уровне, — отметил Серик Акылбай.

По словам юриста, без четко закрепленного порядка возмещения вреда граждане сталкиваются с трудностями доказывания, формализмом со стороны органов власти и затягиванием судебных процессов, что снижает эффективность защиты прав. В других странах ответственность публичной власти уже закреплена в Конституциях, тогда как в Казахстане это направление пока развивается через гражданское законодательство, административные суды и судебную практику.