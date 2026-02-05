В Казахстане хотят конституционно закрепить ответственность публичной власти
Председатель Республиканской коллегии юридических консультантов Казахстана Серик Акылбай предложил закрепить ответственность органов публичной власти на конституционном уровне, передает BAQ.KZ.
По его словам, сегодня административные суды всесторонне оценивают действия государственных органов, и с момента введения Административного процедурно-процессуального кодекса значительно изменилась практика признания их решений незаконными.
– На практике ответственность охватывает широкий круг правонарушений: незаконные решения, причинение имущественного ущерба, необоснованное привлечение к ответственности, чрезмерное применение мер принуждения или бездействие должностных лиц, ограничивающее права граждан. Особенно важны сферы уголовного преследования, лицензирования, земельных и торговых отношений, где ошибки властей могут иметь серьёзные последствия. Поэтому считаю необходимым закрепить ответственность органов публичной власти на конституционном уровне, — отметил Серик Акылбай.
По словам юриста, без четко закрепленного порядка возмещения вреда граждане сталкиваются с трудностями доказывания, формализмом со стороны органов власти и затягиванием судебных процессов, что снижает эффективность защиты прав. В других странах ответственность публичной власти уже закреплена в Конституциях, тогда как в Казахстане это направление пока развивается через гражданское законодательство, административные суды и судебную практику.
