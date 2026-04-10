В Казахстане планируют расширить сеть центров разрешения семейных конфликтов при ювенальных судах на все регионы страны. Такие меры обсуждаются на фоне роста числа дел, завершённых примирением - только в 2024 году их доля составила 37,5%, передает корреспондент BAQ.KZ.

Уполномоченный по вопросам семьи и гендерной политики при Президенте РК Снежанна Имашева посетила Центр разрешения семейных конфликтов при Ювенальном суде Астаны, где ознакомилась с его работой и обсудила перспективы масштабирования опыта.

Как отметила Имашева, вопросы профилактики разводов остаются одним из приоритетов государственной политики.

«Вопросы профилактики разводов и семейного неблагополучия входят в число ключевых приоритетов Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года. Центр разрешения семейных конфликтов при Ювенальном суде города Астаны демонстрирует эффективность в данном направлении», — подчеркнула она.

По её словам, накопленный опыт планируется распространить по всей стране.

«В настоящее время опыт данного центра следует масштабировать во все регионы страны. Будут организованы мероприятия по обмену опытом между судьями, а также планируется привлечение психологов центра для обучения специалистов в других регионах», — добавила Имашева.

Центры разрешения семейных конфликтов действуют в рамках совместного проекта Министерства культуры и информации и Верховного суда. С 2021 года они провели около 9 тысяч консультаций, подготовили сотни психолого-социальных исследований и способствовали заключению более 2 тысяч медиативных соглашений.

Статистика также показывает эффективность таких механизмов. Так, в 2024 году из 67 621 рассмотренного дела 25 378 (37,5%) завершились примирением, годом ранее — 33,1%.

Председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Астаны Лейла Зинашева подчеркнула, что главной задачей суда остаётся защита интересов детей.

«Основная задача суда – уберечь ребенка от тяжелых семейных конфликтов и психологических травм. Все решения принимаются с учетом принципа наилучшего обеспечения безопасности и благополучия несовершеннолетних», — отметила она.

По её словам, ювенальный суд столицы уже второй год подряд занимает лидирующие позиции по применению примирительных процедур.

«В 2025 году 3 380 дел завершены медиативными соглашениями и примирением сторон, 4 665 соглашений заключены вне суда, ещё 200 семей примирились до подачи иска. За этими цифрами – тысячи детей, избежавших участия в затяжных судебных спорах», — добавила Зинашева.

Она подчеркнула, что таких результатов удалось достичь благодаря тесной работе судей с психологами и медиаторами.