В Казахстане хотят отказаться от чипов на правах ради экономии
Сегодня, 12:40
Фото: SZH.KZ
Министерство внутренних дел РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа об исключении электронного чипа из водительских удостоверений, передает BAQ.KZ.
В документе отмечается, что необходимость в чип-модулях отпала, так как все их функции выполняют государственные базы данных и информационные системы.
Отказ от использования микросхем позволит сэкономить бюджетные средства и упростить процесс изготовления документов.
Общественное обсуждение инициативы продлится до 22 сентября на портале "Открытые НПА".
