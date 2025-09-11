Министерство внутренних дел РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа об исключении электронного чипа из водительских удостоверений, передает BAQ.KZ.

В документе отмечается, что необходимость в чип-модулях отпала, так как все их функции выполняют государственные базы данных и информационные системы.

Отказ от использования микросхем позволит сэкономить бюджетные средства и упростить процесс изготовления документов.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 22 сентября на портале "Открытые НПА".