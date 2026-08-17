В Казахстане планируют создать цифровую платформу, которая позволит отслеживать отходы на всех этапах – от момента их образования до переработки. Новая система также предусматривает создание единой базы инфраструктуры и развитие электронной торговли отходами, сообщили в АО «Жасыл даму».

За отходами будут следить в цифровом формате

«Жасыл даму», получившее статус Национального центра управления отходами, прорабатывает внедрение единой цифровой платформы для отрасли.

Предполагается, что с ее помощью можно будет проследить, где появились отходы, как они перемещались и куда в итоге были направлены – на переработку или другие объекты.

В систему планируют включить цифровые паспорта образователей отходов, инструменты мониторинга их перемещения и единую базу объектов инфраструктуры.

Отходами хотят торговать

Еще одно направление – формирование полноценного рынка отходов. Для этого предусматривается внедрение инструментов электронной торговли отходами.

Также планируется разработать экономические меры поддержки бизнеса, который занимается переработкой.

Такой подход предполагает, что часть отходов будет рассматриваться не только как мусор, который необходимо утилизировать, но и как вторичное сырье, способное вновь использоваться в экономике.

Что изменится в селах

Отдельную систему планируют создать для твердых бытовых отходов в сельской местности.

Предусматривается внедрение цифровой модели управления ТБО, развитие необходимой инфраструктуры и новых механизмов планирования вывоза мусора.

Изменения затронут и промышленные отходы. В этой сфере планируется стимулировать переработку, привлекать казахстанские и зарубежные инвестиции, а также создавать перерабатывающие мощности непосредственно в местах образования отходов. Новая система формируется в рамках Концепции управления всеми видами отходов в Казахстане на 2026–2030 годы, которую Правительство утвердило 31 декабря 2025 года.

Основная цель документа – создать систему, при которой отходы будут не только утилизироваться, но и по возможности возвращаться в экономический оборот в качестве ресурса.