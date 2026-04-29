В Казахстане хотят проверять, куда уходят алименты
В Мажилисе предложили ввести новые механизмы контроля за тем, как тратятся алименты — в отдельных случаях без обращения в суд.
В Мажилисе обсуждают возможность усиления контроля за использованием алиментных выплат.
Вопрос был поднят в ходе рассмотрения в первом чтении законопроекта о совершенствовании исполнительного производства.
Депутаты отметили, что среди плательщиков алиментов всё чаще возникает вопрос - на что именно расходуются их средства. По их словам, сейчас государство контролирует взыскание алиментов, однако дальнейшее использование денег фактически не отслеживается.
Как заявила депутат Наталья Дементьева, подобная ситуация вызывает недовольство у граждан и может приводить к социальной напряжённости.
В свою очередь, вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков признал актуальность проблемы и сообщил, что рассматриваются возможные пути её решения.
По его словам, уже сейчас можно через суд требовать отчёт о расходовании алиментов. Однако обсуждается внедрение нового механизма, который позволит получать такую информацию в определённых случаях без судебного разбирательства.
Предполагается, что нововведение будет применяться, прежде всего, к случаям с крупными алиментными выплатами. В таких ситуациях предлагается ввести систему прозрачной отчётности, чтобы гарантировать, что средства расходуются в интересах ребёнка.
В настоящее время предложения находятся на стадии обсуждения. В случае поддержки соответствующие изменения могут быть внесены в законодательство.
