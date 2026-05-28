В Казахстане хотят расширить поддержку молодежи и реформировать систему профобразования

В Мажилисе представили законопроект по вопросам совершенствования системы технического и профессионального образования и миграции населения, передает BAQ.KZ.

Документ инициирован депутатами Сената. Его основные положения на пленарном заседании озвучил депутат Сената Амангельды Есбай.

Как отметил сенатор, Глава государства Касым-Жомарт Токаев ранее подчеркивал, что главным механизмом построения Справедливого Казахстана являются люди труда, а 2025 год был объявлен Годом рабочих профессий.

"Сегодня востребованы не только обладатели дипломов, но и квалифицированные технические специалисты и профессиональные кадры, способные работать на производстве и владеть современными технологиями», - отметил Есбай.

По его словам, законопроект направлен на развитие рынка труда, поддержку отечественного производства и укрепление профессионального будущего молодежи.

Документ предусматривает совершенствование системы технического и профессионального образования, расширение международного признания квалификаций, усиление цифровизации, а также совершенствование механизмов добровольного переселения и государственного контроля в миграционной сфере.

Одним из ключевых направлений станет поддержка сельской молодежи.

Законопроектом предлагается внедрить механизмы внеконкурсного поступления в колледжи по востребованным специальностям для молодых людей, переселяющихся в регионы.

Кроме того, планируется усилить потенциал колледжей за счет более эффективного использования их инфраструктуры и спортивных объектов.

Также предполагается вывести систему дуального обучения на новый уровень с расширением роли Национальной палаты предпринимателей "Атамекен» и усилением ответственности бизнеса за трудоустройство выпускников.

В сфере миграции законопроект предусматривает государственный контроль за деятельностью частных агентств занятости, а также совершенствование механизмов добровольного переселения через интеграцию выплат с системой госкорпорации "Правительство для граждан». Это, как ожидается, позволит снизить коррупционные риски.

Кроме того, предлагается внедрить платформу цифрового банка навыков для отслеживания востребованных компетенций на рынке труда в электронном формате.

По словам Амангельды Есбая, предлагаемые поправки направлены на поддержку молодежи, популяризацию рабочих профессий и повышение конкурентоспособности экономики Казахстана.