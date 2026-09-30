В Казахстане хотят создать единый реестр госкомпаний

В Казахстане готовят изменения в системе управления компаниями с государственным участием. В числе предложений создание единого реестра госкомпаний, пересмотр государственного мониторинга и новый порядок отбора членов советов директоров.

Эти меры обсуждаются в рамках проекта технической помощи Всемирного банка.

Что изменят в управлении госкомпаниями

Проект охватывает три направления.

Первое касается самого портфеля государственных предприятий. Его планируют пересмотреть и собрать сведения о госкомпаниях в едином реестре.

Второе направление связано с функцией государства как собственника. Речь идет о новом формате мониторинга, сводной отчетности и отборе членов советов директоров по принципу меритократии, то есть с учетом профессиональных качеств и заслуг кандидатов.

Третье направление предполагает обмен опытом и развитие экспертных компетенций при поддержке профильных организаций Великобритании.

Зачем это нужно

В Агентстве по защите и развитию конкуренции рассчитывают, что изменения помогут выстроить более понятную систему корпоративного управления в компаниях с государственным участием.

Ожидается, что это создаст более прозрачные условия для конкуренции и частных инвестиций.

Проект обсудили председатель Агентства Марат Омаров и делегация Всемирного банка во главе с региональным руководителем практики по Европе и Центральной Азии Сесиль Тиоро Нианг.