В Казахстане хотят создать организацию для контроля качества исследований перед строительством

В Казахстане обсуждают создание саморегулируемой организации для компаний, которые проводят исследования участков перед строительством. Речь идет о проверке грунта, подземных вод, рельефа и других условий, от которых зависит безопасность будущих зданий и сооружений, передает BAQ.KZ.

Инициативу обсудили на площадке НПП «Атамекен» с участием заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС РК Мурата Рысдавлетова и представителей бизнеса.

Участники встречи предложили объединить профильные компании в одну саморегулируемую организацию. Предполагается, что она сможет участвовать в повышении качества инженерных изысканий и совершенствовании правил работы на рынке.

Отдельно обсуждался срок действия результатов таких исследований для уникальных объектов. Представители отрасли подняли вопрос о возможности продлевать его, чтобы в отдельных случаях не проводить весь комплекс работ повторно.

Еще одна тема касается контроля качества. Участники встречи обсудили, как повысить требования к компаниям, которые проводят изыскания перед строительством, и как доработать действующие механизмы регулирования.

Затронули и нормативную базу, включая требования, связанные с безопасностью при реализации строительных проектов.

Сроки создания новой организации и ее будущие полномочия пока не названы.