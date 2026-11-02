В Казахстане хотят убрать посредников с рынка угля

В Казахстане планируют изменить порядок реализации коммунально-бытового угля, чтобы исключить непродуктивных посредников и сделать поставки топлива более прозрачными. Новые правила предусматривают равный доступ участников рынка к углю через цифровые системы угледобывающих предприятий. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

Необходимость изменений связана с проблемами на рынке угля. По данным Агентства, на протяжении многих лет посреднические структуры и теневые схемы осложняли поставки топлива от производителей до конечных потребителей и способствовали росту цен.

Для решения этой проблемы ведомство провело анализ конкуренции на рынке первичной оптовой реализации угля. По его итогам АО «Шубарколь Комир» и АО «Каражыра» определены обладателями ключевой мощности в отношении внебиржевых объёмов коммунально-бытового угля.

В связи с этим Агентство разработало Правила равного доступа к указанным объёмам. Согласно новому механизму, реализация угля будет осуществляться через цифровые системы недропользователей.

Ожидается, что такой подход обеспечит прозрачное распределение топлива, единые условия доступа для участников рынка и позволит сократить количество посредников в цепочке поставок.

В Агентстве рассчитывают, что внедрение новых правил повысит прозрачность ценообразования, снизит риски необоснованного роста стоимости угля и будет способствовать защите экономических интересов населения.