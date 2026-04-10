В Казахстане хотят усложнить процедуру развода

Власти обсуждают ужесточение процедуры развода и обязательную медиацию.

Сегодня 2026, 17:07
Фото: freepik.com

В Казахстане рассматривают возможность пересмотра процедуры развода - в том числе введение обязательной медиации. Об этом заявила уполномоченный по вопросам семьи и гендерной политики при Президенте РК Снежанна Имашева, передает BAQ.KZ.

По словам спикера, сегодня процедура расторжения брака слишком упрощена.

«У нас очень легко развестись — достаточно оплатить небольшую госпошлину и пройти несложные процедуры. Возможно, стоит пересмотреть этот подход», — отметила она.

Одним из предложений является введение обязательной медиации перед разводом.

«Это позволит парам попробовать урегулировать конфликт до суда», — пояснила Имашева.

 

