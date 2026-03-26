Министерство здравоохранения Республики Казахстан представило новую Концепцию развития здравоохранения до 2029 года, одной из ключевых целей которой стало увеличение продолжительности жизни населения до 77 летпередает BAQ.kz.

Документ определяет долгосрочное развитие системы здравоохранения и направлен на создание устойчивой и эффективной модели, ориентированной на потребности граждан. Основной акцент сделан на равный доступ к медицинским услугам и повышение их качества.

В концепции предусмотрено внедрение современных подходов, включая развитие интегрированной медицинской помощи, цифровизацию отрасли и укрепление кадрового потенциала.

Ключевые цели

Одной из центральных задач обозначено увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 77 лет к 2029 году. Параллельно планируется снизить уровень преждевременной смертности от основных неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни, онкологию, диабет и хронические респираторные заболевания.

Основные направления

Концепция включает девять стратегических направлений развития системы здравоохранения. Среди них - модернизация первичной медико-санитарной помощи, повышение доступности медицинских услуг, внедрение высокотехнологичной и персонализированной медицины, а также развитие лекарственного обеспечения и отечественной фармацевтики.

Всего предусмотрено 168 мероприятий, которые будут реализованы как на республиканском, так и на региональном уровне.

Концепция разработана с участием экспертов, научного сообщества и медицинских вузов. В работе также принимали участие международные организации, включая Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ и ЮНФПА.

Что это значит

В министерстве отмечают, что реализация документа позволит повысить качество и доступность медицинской помощи, укрепить систему здравоохранения и в целом улучшить показатели здоровья населения страны.