В Казахстане хотят узаконить беспилотные автомобили и аэротакси

На пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутаты в первом чтении одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте», передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип, документ направлен на дальнейшее развитие цифровизации, повышение безопасности дорожного движения, совершенствование подготовки водителей, а также усиление кибербезопасности и защиты персональных данных.

Одним из ключевых направлений законопроекта является создание правовой базы для внедрения передовых технологий на транспорте. В частности, в законодательство вводятся понятия «беспилотное автотранспортное средство» и «беспилотное воздушное судно», а также нормы, регулирующие использование беспилотного транспорта и развитие воздушной мобильности, включая аэротакси.

Поправки также предусматривают повышение эффективности управления дорожной инфраструктурой, совершенствование планирования и финансирования дорожных работ, а также внедрение современных цифровых решений в автодорожной отрасли.

Для повышения безопасности дорожного движения предлагается интегрировать медицинские данные граждан в цифровые базы Министерства внутренних дел без раскрытия диагноза. Это позволит не допускать к управлению транспортными средствами лиц, имеющих медицинские противопоказания.

Кроме того, законопроект предусматривает установку камер фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобили скорой медицинской помощи и общественный транспорт.

Отдельный блок поправок касается деятельности автошкол. Предлагается ввести государственный контроль за организациями, занимающимися подготовкой водителей, установить разрешительный порядок их работы и создать единый реестр для мониторинга учебного процесса. Для получения разрешения автошколам потребуется соответствующая материально-техническая база и квалифицированный преподавательский состав.

Значительное внимание в документе уделено вопросам кибербезопасности. Полномочия органов национальной безопасности будут расширены в части контроля за соблюдением требований по обеспечению киберзащиты критически важных объектов цифровизации.

Также работодателей обяжут знакомить сотрудников с требованиями кибербезопасности, включать их в должностные обязанности и осуществлять внутренний контроль за соблюдением этих требований.

В законодательство вводятся новые понятия, связанные с защитой персональных данных, включая идентификаторы персональных данных, обезличивание и хэширование данных, а также реестр лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных.

Поправками предусматривается запрет на копирование персональных данных с цифровых объектов на отдельные носители без соответствующего согласия. Кроме того, будет создан реестр нарушений безопасности персональных данных и внедрена классификация операторов данных в зависимости от объёма обрабатываемой информации.

Для усиления общественной безопасности законопроектом предлагается создание Национальной системы видеомониторинга, которая будет использоваться для поддержания общественного порядка, предупреждения правонарушений и борьбы с преступностью.

Также документ содержит нормы по созданию Государственной благотворительной цифровой платформы и реестра благотворительных организаций, а также меры по усилению миграционной безопасности и защите цифровых систем государственной границы.

По словам Нурторе Жусипа, принятие закона позволит ускорить цифровую трансформацию страны, повысить безопасность дорожного движения, обеспечить защиту персональных данных граждан и создать условия для внедрения инновационных технологий в транспортной отрасли.

По итогам обсуждения депутаты Сената одобрили законопроект в первом чтении.