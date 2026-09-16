В Казахстане хотят ужесточить правила оборота ювелирного лома

Объем внутреннего рынка ювелирных изделий в Казахстане по итогам 2025 года достиг примерно $168 млн, увеличившись на 3,4%. При этом значительная часть оборота, по оценкам участников рынка, по-прежнему остается в тени.

На фоне этого власти рассматривают новые меры для легализации оборота драгоценных металлов.

По данным Министерства промышленности и строительства, производство ювелирных изделий за год выросло на 31% и достигло $7,2 млн. Экспорт составил $65,4 млн.

Отдельное внимание уделили ломбардам. В 2025 году они передали на переработку ТОО «Тау-Кен Алтын» около 3,2 тонны лома и отходов драгоценных металлов. Годом ранее объем составлял 3,8 тонны.

Теперь предлагается проработать вопрос обязательной сдачи такого лома и отходов аффинажным субъектам. Этим займутся совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Одновременно планируется пересмотреть правила приема и реализации лома и отходов драгоценных металлов.

Вопрос обсуждался на совещании по противодействию теневой экономике и незаконному обороту драгоценных металлов под председательством заместителя Премьер-министра Серика Жумангарина.

По итогам встречи Жумангарин поручил подготовить предложения по дальнейшему регулированию ювелирного рынка и оборота драгоценных металлов.