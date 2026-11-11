В Казахстане хотят внедрить системы накопления электроэнергии: что изменится

В Казахстане планируют внедрить новые механизмы развития альтернативной энергетики, включая строительство систем накопления электроэнергии, использование водородных технологий и привлечение частных инвестиций. Соответствующий законопроект представил министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, действующее законодательство преимущественно ориентировано на поддержку возобновляемых источников энергии. Новый законопроект предусматривает комплексный подход к развитию энергетической отрасли и охватывает четыре основных направления.

В Казахстане планируют развивать системы накопления энергии

Как сообщил Ерлан Аккенженов, потребность энергосистемы страны в маневренной мощности сегодня составляет около 3 ГВт.

Из них порядка 2 ГВт планируется обеспечить за счёт проектов возобновляемой энергетики. Для привлечения инвестиций в оставшийся 1 ГВт предлагается внедрить дополнительные механизмы поддержки.

– Предлагается проводить конкурентные аукционы по отбору проектов систем накопления и оплачивать Единым закупщиком услуги по поддержанию доступности их мощности по договорам сроком до 15 лет. Это обеспечит инвесторам предсказуемые условия реализации проектов, – сообщил министр.

Кроме того, системы накопления смогут приобретать электроэнергию в периоды низкого спроса и продавать её при повышении потребления.

При этом государство не будет гарантировать инвесторам доход или компенсировать возможные убытки.

Для инвесторов в ВИЭ снизят риски

Ещё одно направление законопроекта касается реализации электроэнергии по двусторонним договорам.

Сегодня объекты возобновляемой энергетики могут напрямую продавать электроэнергию потребителям. Однако в случае банкротства покупателя возникают риски прекращения поставок и невыполнения финансовых обязательств.

Для решения этой проблемы предлагается разрешить переход к продаже электроэнергии Единому закупщику объектам, которые не менее 36 месяцев работали по двусторонним договорам.

Цена будет определяться с учётом минимальной аукционной цены за последние три года.

По словам министра, механизм направлен на снижение инвестиционных рисков и повышение доступности финансирования энергетических проектов.

Водород, биогаз и переработка отходов

Законопроект также предусматривает более широкое использование альтернативных источников энергии в промышленности и теплоснабжении.

Речь идёт о применении тепловых насосов, биомассы, биогаза, водорода, а также использовании вторичных энергоресурсов и тепла, образующегося в производственных процессах.

Кроме того, документ закрепляет правовые основы для развития водородных технологий и утилизации отходов с выработкой энергии.

Отдельно предлагается определить правовой статус операторов систем накопления электроэнергии и их роль в работе единой энергосистемы.

– Предлагаемые изменения не направлены на поддержку отдельного вида генерации. Их задача – создать условия для развития альтернативной энергетики с учётом экономической эффективности и интересов потребителей, – подчеркнул Ерлан Аккенженов.

По мнению министра, принятие законопроекта позволит повысить надёжность энергосистемы, привлечь инвестиции и укрепить энергетическую безопасность Казахстана.