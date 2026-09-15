В Казахстане хотят ввести единые требования к тренерам и специалистам фитнес-клубов

В Казахстане хотят установить единые требования к тем, кто тренирует людей в фитнес-клубах. Для инструкторов, тренеров, методистов и руководителей залов пропишут обязательные знания, навыки и трудовые функции, передает BAQ.KZ.

Проект получил название «Деятельность фитнес-клубов». Он должен упорядочить требования к подготовке кадров, профессиональным навыкам и оценке квалификации сотрудников.

Стандарт охватывает шесть основных профессий. Речь идет о фитнес-инструкторе, тренере тренажерного зала, тренере групповых программ, мастер-тренере, методисте фитнес-направления и директоре фитнес-центра.

Для каждой профессии прописаны трудовые функции, необходимые знания, умения и профессиональные навыки.

В министерстве считают, что единые требования помогут сделать систему подготовки специалистов более понятной и повысить качество услуг в фитнес-клубах.

Отдельный акцент сделан на безопасности посетителей. В ведомстве отмечают, что люди, которые приходят в зал для поддержания здоровья и физической активности, должны получать сопровождение от специалистов с подтвержденной квалификацией.

«Для Министерства туризма и спорта развитие фитнес-индустрии прежде всего связано с качеством и безопасностью услуг для населения. Человек, приходя в фитнес-клуб, должен получать профессиональное сопровождение и заниматься в условиях, которые помогают укреплять здоровье, а не создают дополнительные риски. Единые требования к квалификации специалистов позволят последовательно формировать такую профессиональную среду», - сообщили в ведомстве.

При подготовке стандарта учитывались запросы самой фитнес-индустрии и практический опыт участников рынка.

В разработке документа участвовали представители Казахского национального университета спорта, Invictus Academy и Champion Fitness School.

Проект приказа согласован с Антикоррупционной службой, НПП «Атамекен», АО «Центр трудовых ресурсов» и Отраслевым советом по профессиональным квалификациям в области физической культуры и спорта.

В министерстве рассчитывают, что новый стандарт станет основой для единых требований к специалистам фитнес-клубов и позволит выстроить отрасль с понятными правилами подготовки кадров, оценки квалификации, качества и безопасности услуг.