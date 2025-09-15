Министерство науки и высшего образования РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа, предусматривающий новые правила для студентов, передает BAQ.KZ.

Документ предполагает введение так называемого "социального среднего балла" — системы оценки, которая будет учитывать не только академическую успеваемость, но и участие в общественной, волонтерской, спортивной и культурной деятельности.

Согласно проекту, студент, обучающийся по образовательному гранту, не сможет перевестись в другой вуз при наличии академической задолженности.

Кроме того, в правила планируется включить нормы, касающиеся воспитательной работы, а также требования, связанные с применением искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Цель инициативы — более справедливая и объективная оценка студентов с учётом их вклада в общественную жизнь и развитие волонтёрства.

Публичное обсуждение документа продлится до 29 сентября 2025 года на сайте НПА.