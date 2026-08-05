В Казахстане предлагают утвердить отдельные правила определения степени тяжести травм, полученных на производстве. Проект приказа Министерства здравоохранения вынесен на публичное обсуждение, передает BAQ.KZ.

Врачи будут учитывать характер повреждений, угрозу жизни, продолжительность нетрудоспособности, необходимость операции или реанимации и последствия травмы для здоровья.

Основанием стал закон от 7 апреля 2026 года. Документ закрепил за Министерством здравоохранения полномочие утверждать правила определения степени тяжести производственной травмы. Теперь ведомство предлагает единый перечень медицинских критериев для оценки состояния пострадавших.

Что будут учитывать врачи

При определении степени тяжести специалисты будут опираться на клинические данные о состоянии пострадавшего и медицинские стандарты диагностики и лечения.

Сначала оценят характер и степень повреждений. В проекте перечислены переломы, ожоги, черепно-мозговые травмы, повреждения внутренних органов и другие травмы.

Отдельным критерием станет наличие непосредственной угрозы жизни. Врачи учтут, потребовались ли госпитализация, хирургическое вмешательство или реанимационные мероприятия.

В заключении отразят продолжительность временной нетрудоспособности. Специалисты должны установить, привела ли травма к стойкой утрате общей или профессиональной трудоспособности.

При оценке учтут исход травмы. В проекте указаны выздоровление, установление инвалидности или смерть пострадавшего.

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 19 августа. Документ пока не принят.